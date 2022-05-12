RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банківська система була на межі:
українцям розповіли, що...

Банківська система була на межі: українцям розповіли, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:52

Банківська система була на межі: українцям розповіли, що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

Дивися повний текст
Банківська система була на межі: українцям розповіли, що могло статися після вторгнення
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97809
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:52

In Bank We Trust. 
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватись...
R2 » П'ят 20 тра, 2022 14:58
1 27
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 14:58
d921496
У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося...
R2 » Суб 14 тра, 2022 15:54
1 317
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 15:54
root
Українцям спростили процедуру отримання посвідчення...
R2 » Сер 11 тра, 2022 14:57
5 844
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 тра, 2022 15:03
minecraftduxa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1163)
20.05.2022 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.