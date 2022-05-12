Про це повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.
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Банківська система була на межі: українцям розповіли, що могло статися після вторгнення
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:52
Банківська система була на межі: українцям розповіли, що...
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Дивися повний текст
Банківська система була на межі: українцям розповіли, що могло статися після вторгнення
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