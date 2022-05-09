Попри воєнний стан, українці частіше стали довіряти свої кошти банкам.
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Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7%
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:04
Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму...
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Дивися повний текст
Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7%
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