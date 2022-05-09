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Довіряють кошти банкам:
українці збільшили суму...

Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:04

Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму...

Пропонуємо до обговорення:
Попри воєнний стан, українці частіше стали довіряти свої кошти банкам.

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Довіряють кошти банкам: українці збільшили суму депозитів на 7%
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:04

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Модератори: Ірина_, Модератор

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