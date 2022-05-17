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Чому інвестори відмовляються
купувати Bitcoin:...

Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:47

Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin:...

Пропонуємо до обговорення:
Нерозуміння технології стало найбільш популярною причиною, через яку користувачі відмовлялися інвестувати в цифрові активи.

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Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:47

Найбільшість не зрозуміє що це таке, та потім запізно буде.
konjkov_il29
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