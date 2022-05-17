Нерозуміння технології стало найбільш популярною причиною, через яку користувачі відмовлялися інвестувати в цифрові активи.
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Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:47
Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin:...
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Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини
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