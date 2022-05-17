НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...

Додано: Суб 21 тра, 2022 00:00

dotster написав: Ох и бред

1. Арендодатели не ходят с терминалами но можно оплатить налом либо безналом но так как в Украине запрещены международные переводы то остаётся нал.

Ох и бред1. Арендодатели не ходят с терминалами но можно оплатить налом либо безналом но так как в Украине запрещены международные переводы то остаётся нал.

dotster написав: 2. Сняли ограничение на курс продажи, курс покупки остался фиксированным а это значит что те кто заводят валюту по экспортным операциям должны продавать $ по 29.25.

2. Сняли ограничение на курс продажи, курс покупки остался фиксированным а это значит что те кто заводят валюту по экспортным операциям должны продавать $ по 29.25.

Про то, что при жизни в Европе можно везде платить картой - мопед не мой, но почему-то много где публиковавшийся. Мне казалось, что, как минимум, booking.com оплату принимает и картой, а не только налом или каким-то видом из P2P переводов. Но поверю эксперту, что бред.Не обратил внимание, что на нал отпустили только курс продажи. Ну тогда в плане нала это просто ни на что не повлияет. А то, что отпустили курс неявной продажи валюты по картам - это может народ и огорчит (хотя пока далеко не все банки использовали даже 10% квоту), но иначе валюта в банках закончится и эти операции вообще проводиться перестанут. Мне кажется, что второе для народа будет более неприятным.