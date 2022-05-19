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В Україні починають
працювати раніше закриті...

В Україні починають працювати раніше закриті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:56

В Україні починають працювати раніше закриті...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість вітчизняних підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася з початку війни з 32% до 17%.

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В Україні починають працювати раніше закриті підприємства: Шмигаль озвучив цифри
R2
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