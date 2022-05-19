Кількість вітчизняних підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася з початку війни з 32% до 17%.
Дивися повний текст
В Україні починають працювати раніше закриті підприємства: Шмигаль озвучив цифри
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 тра, 2022 13:56
В Україні починають працювати раніше закриті...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні починають працювати раніше закриті підприємства: Шмигаль озвучив цифри
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|