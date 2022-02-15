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Пенсії пенсіонерам, які
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Пенсії пенсіонерам, які працюють, підвищать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:04

Пенсії пенсіонерам, які працюють, підвищать...

Пропонуємо до обговорення:
Індексацію пенсій працюючим пенсіонерам було перенесено на липень.

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Пенсії пенсіонерам, які працюють, підвищать із затримкою: коли почнуться виплати
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:04

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