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В Україні збудують європейську
колію — Мінінфраструктури

В Україні збудують європейську колію — Мінінфраструктури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 05:48

В Україні збудують європейську колію — Мінінфраструктури

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції в європейську систему.

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В Україні збудують європейську колію — Мінінфраструктури
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 05:48

Не потрібно буде, а було потрібно вже 30 років тому. Дивно, що про це заговорили тільки тепер. Російська колія - це бар'єр, що відділяє нас від Європи і приєднує до рашки. Так са́мо, як і наша кирилиця.
tapack0wal
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Модератори: Ірина_, Модератор

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