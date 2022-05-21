Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції в європейську систему.
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В Україні збудують європейську колію — Мінінфраструктури
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Додано: Нед 22 тра, 2022 05:48
В Україні збудують європейську колію — Мінінфраструктури
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В Україні збудують європейську колію — Мінінфраструктури
Додано: Нед 22 тра, 2022 05:48
Не потрібно буде, а було потрібно вже 30 років тому. Дивно, що про це заговорили тільки тепер. Російська колія - це бар'єр, що відділяє нас від Європи і приєднує до рашки. Так са́мо, як і наша кирилиця.
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