У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі
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"Квартира на 40 кв.м в 26000 долл.? В Варшаве... это что-то как-то доступнее, чем в укр. столице? " конечно доступнее, это же Польша, куда им до Украины, там скучно и войны нет, за то в Украине открыли реестры - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/kuplya ... kraine.htm, в надежде что люди побегут покупать=)))