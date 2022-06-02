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У скільки обійдеться купівля
квартири в новобудові у Польщі

У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:25

У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Чимало українців, який війна змусила виїхати за кордон, зокрема у Польщу, вже висловили своє бажання залишитися там і будувати подальше життя, дехто навіть перебуває в пошуках власного житла.

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У скільки обійдеться купівля квартири в новобудові у Польщі
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:25

Квартира на 40 кв.м в 26000 долл.? В Варшаве... это что-то как-то доступнее, чем в укр. столице?
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:00

"Квартира на 40 кв.м в 26000 долл.? В Варшаве... это что-то как-то доступнее, чем в укр. столице? "
конечно доступнее, это же Польша, куда им до Украины, там скучно и войны нет, за то в Украине открыли реестры - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/kuplya ... kraine.htm, в надежде что люди побегут покупать=)))
Феодал
 
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