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Чи зміняться тарифи на газ,
світло та воду з 1 червня

Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:27

Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться незмінними. Влада прийняла рішення нічого не змінювати у зв'язку із військовою ситуацією в країні.

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Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:27

Да вы радуйтесь, что хоть по сегодняшним тарифам вам будут регулярно платить. Молодняк жестоко отъезжает на Запад, остальные не вытащат комуналку. Так что в полоток тарифы очень невыгодно гнать.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:21

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться незмінними. Влада прийняла рішення нічого не змінювати у зв'язку із військовою ситуацією в країні.

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Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня

Не пишите глупости!
Цены уже изменились:
Вчера балон газа (20 литров уже стоил 800грн)
По поводу остального - напомню Вам деяния Влады с бензином и соляркой, а ещё не осень...
Ещё не уборка,...
И Войну никто не закончил на границе с Агрессором.
И если жители больших городов, западных регионов, что мало имеют в своей деятельности влияние этих факторов - этого не понимают, то для центральных областей, юга,... - это проблема.
Kudrjavuy
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