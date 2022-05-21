Верховна рада 22 травня ухвалила законопроект про продовження загальної мобілізації. Вона буде тривати щонайменше ще 90 днів - до 23 серпня.
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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:19
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
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Дивися повний текст
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
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