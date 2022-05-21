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Рада продовжила воєнний стан
та мобілізацію в Україні

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:19

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада 22 травня ухвалила законопроект про продовження загальної мобілізації. Вона буде тривати щонайменше ще 90 днів - до 23 серпня.

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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
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