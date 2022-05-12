Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард висловила негативну оцінку щодо криптовалют.
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Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:43
Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
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Дивися повний текст
Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
Додано: Пон 23 тра, 2022 09:43
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