З початку повномасштабної війни на території України немала кількість українців виїхала саме до Німеччини.
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За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:47
За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині
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За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині
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