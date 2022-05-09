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За скільки можна купити квартиру
в новобудові в Німеччині

За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:47

За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині

Пропонуємо до обговорення:
З початку повномасштабної війни на території України немала кількість українців виїхала саме до Німеччини.

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За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині
R2
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