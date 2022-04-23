Міністерство фінансів 24 травня розміщуватиме військові облігації у гривні та доларах.
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Мінфін 24 травня розміщуватиме військові облігації у гривні та доларах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:18
Мінфін 24 травня розміщуватиме військові облігації...
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Мінфін 24 травня розміщуватиме військові облігації у гривні та доларах
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