Про це йдеться у пресрелізі Flatfy.
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Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:22
Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на...
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Дивися повний текст
Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%
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