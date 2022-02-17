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Зеленський увійшов до 100
найвпливовіших людей видання Time

Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:20

Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time

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Про це повідомляє Time.

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Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:20

Чуваки трохи наплутали - наш Херчіль заслуговує на Оскара безумовно, але до чого тут Time? Джонсон з Байденом - я розумію, але ж не наше шашличне непорозуміння...
waldi_ua
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