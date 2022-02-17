Про це повідомляє Time.
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Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time
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Додано: Пон 23 тра, 2022 22:20
Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time
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Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time
Додано: Пон 23 тра, 2022 22:20
Чуваки трохи наплутали - наш Херчіль заслуговує на Оскара безумовно, але до чого тут Time? Джонсон з Байденом - я розумію, але ж не наше шашличне непорозуміння...
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