Це залежить від того, як швидко західні партнери нададуть Україні фінансову допомогу та чи будуть можливості відновити експорт.
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Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта подешевшає
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Додано: Пон 23 тра, 2022 23:33
Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та...
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Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта подешевшає
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