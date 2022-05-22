RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіст розказав, що буде з
курсом долара в Україні та...

Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:33

Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та...

Пропонуємо до обговорення:
Це залежить від того, як швидко західні партнери нададуть Україні фінансову допомогу та чи будуть можливості відновити експорт.

Дивися повний текст
Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта подешевшає
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97838
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні почали перевірки АЗС через ціни на пальне
R2 » Пон 23 тра, 2022 12:28
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 22:16
waldi_ua
Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...
R2 » Нед 22 тра, 2022 11:33
6 1006
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 10:24
Watcher
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
R2 » Нед 22 тра, 2022 14:19
0 97
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 тра, 2022 14:19
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (67)
24.05.2022 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.