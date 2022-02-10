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У рф збільшився імпорт
кнопкових телефонів

У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:22

У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів

Пропонуємо до обговорення:
Поставки кнопкових телефонів до рф у першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

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У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів
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