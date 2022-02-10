Поставки кнопкових телефонів до рф у першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.
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У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів
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Додано: Вів 24 тра, 2022 07:22
У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів
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Дивися повний текст
У рф збільшився імпорт кнопкових телефонів
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