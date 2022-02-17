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Діти-переселенці з 14 років
мають право самостійно...

Діти-переселенці з 14 років мають право самостійно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:49

Діти-переселенці з 14 років мають право самостійно...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як оформити довідку ВПО дітям-переселенцям розповіли у Криворізькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України.

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Діти-переселенці з 14 років мають право самостійно звертатися по грошову допомогу: як це зробити
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:49

Власть под шумок войны сделал перепись населения. Обещая пряник которого практически никому не дали. Чувствую себя лохом в очередной раз
purik_e
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Модератори: Ірина_, Модератор

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