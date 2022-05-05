Про це повідомляє аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.
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Кому в Польщі найлегше знайти роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 тра, 2022 00:29
Кому в Польщі найлегше знайти роботу
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Кому в Польщі найлегше знайти роботу
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