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Кому в Польщі
найлегше знайти роботу

Кому в Польщі найлегше знайти роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:29

Кому в Польщі найлегше знайти роботу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Кому в Польщі найлегше знайти роботу
R2
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