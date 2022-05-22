RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський — про позицію
Угорщини щодо нафти: якось не...

Зеленський — про позицію Угорщини щодо нафти: якось не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:07

Зеленський — про позицію Угорщини щодо нафти: якось не...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини, яка відмовляється підтримувати нафтове ембарго проти росії попри те, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину кремля.

Дивися повний текст
Зеленський — про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97848
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи... 1, 2
R2 » Нед 22 тра, 2022 11:11
11 929
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 11:12
_hunter
Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
R2 » Пон 23 тра, 2022 09:43
1 231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 22:36
waldi_ua
Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time
R2 » Пон 23 тра, 2022 22:20
0 174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 22:20
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1202)
25.05.2022 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.