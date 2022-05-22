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Зеленський — про позицію Угорщини щодо нафти: якось не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини, яка відмовляється підтримувати нафтове ембарго проти росії попри те, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину кремля.
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