Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%.
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Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
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Додано: Сер 25 тра, 2022 18:02
Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
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Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:44
Хороший план. Для его реализации границу до самого окончания войны нужно закрытой держать и раздавать "бронь" ПТУшникам, дворникам, водителям маршруток -- т.е. вообще всем, кроме представителей "ІТ-сектору"...
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:03
Если ранее доля была 5%, то при схлопывании экономики в 2 раза и девальвации гривны, доля как раз будет 10%. KPI выполнен, можно выписать себе неплохой бонус по итогам года.
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:05
Re: Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% В
Твою же мать!
Это как же у нас должно обвалиться ВВП, чтобы поредевшие айтишники нагалерили в нем целых 10%?
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:08
Указал же вам, что 50% обвала, в 2020 году ИТ занимали 5%, обвал на 50% - делает долю в 10%, а потом еще небольшой девал, чтобы компенсировать 5-10% ИТ, которые перевелись на польский ФОП
Додано: Чет 26 тра, 2022 06:57
"небольшого" может не хватить -- вон, первые ласточки:
еще чуть-чуть границы закрытыми подержать -- и побегут тупо все
Додано: Чет 26 тра, 2022 07:43
Не смогут побежать, закрыт выезд мужчинам 18-60 лет, а мужчины чаще всего 90% персонала ИТ-шки. Передут проекты и галеры.
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