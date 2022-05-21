Так, дуже багато хто вважає, що наступні 8 років для цифрового золота будуть нелегкими.
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Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс буде вже завтра — експерти Cryptonews
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:29
Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс...
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Дивися повний текст
Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс буде вже завтра — експерти Cryptonews
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