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Скільки коштуватиме Bitcoin
у 2030 році, та який курс...

Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:29

Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс...

Пропонуємо до обговорення:
Так, дуже багато хто вважає, що наступні 8 років для цифрового золота будуть нелегкими.

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Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс буде вже завтра — експерти Cryptonews
R2
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