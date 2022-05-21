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Банки не вірять у курс 38 грн за долар. Економіст...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:42
Пропонуємо до обговорення:
Після скасування Нацбанком прив'язки курсу валют у банках до офіційних показників, фінустанови підняли вартість готівкового долара та євро, але не безготівкового.
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