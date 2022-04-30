Молодь України відчуває на собі всі катастрофічні наслідки війни, розпочатої росією проти нашої держави.
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53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь до 35 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 28 тра, 2022 09:09
53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь...
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53% українців сьогодні не працюють, з них 60% — молодь до 35 років
Додано: Суб 28 тра, 2022 09:10
Вот именно, нужно думать как мотивировать, а не втупую закрывать границу, как в совке. Ведь после открытия границ будет ещё одна волна миграции, тех кто не может или не хочет выехать сейчас
Додано: Суб 28 тра, 2022 09:43
Закрытием границ правительство создает искусственную безработицу погружая население еще в большую нищету. Думают что народ тупой и можно все скинуть на рашку? А тем временем Верховна Рада продолжает штамповать законы урезающие права наемных работников, превращая их в рабов.
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