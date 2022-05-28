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В Україні повернуть податки,
скасовані через війну

В Україні повернуть податки, скасовані через війну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:08

В Україні повернуть податки, скасовані через війну

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

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В Україні повернуть податки, скасовані через війну
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