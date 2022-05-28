Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
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В Україні повернуть податки, скасовані через війну
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Додано: Суб 28 тра, 2022 10:08
В Україні повернуть податки, скасовані через війну
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Дивися повний текст
В Україні повернуть податки, скасовані через війну
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