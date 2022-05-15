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Взимку українці можуть побачити
нові тарифи на газ — прогноз

Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:11

Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ для населення в Україні взимку залежатиме від світових цін, за якими буде закуплено блакитне паливо.

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Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:11

Тогда подтяните доходы до европейских. Нет проблем - заплатим, как и в Европе. Всё правильно будет и сбалансированно.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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