Ціна на газ для населення в Україні взимку залежатиме від світових цін, за якими буде закуплено блакитне паливо.
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Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз
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Додано: Суб 28 тра, 2022 10:11
Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз
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Дивися повний текст
Взимку українці можуть побачити нові тарифи на газ — прогноз
Додано: Суб 28 тра, 2022 10:11
Тогда подтяните доходы до европейских. Нет проблем - заплатим, как и в Европе. Всё правильно будет и сбалансированно.
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