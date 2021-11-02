У Миколаївській області Державне бюро розслідувань заарештувало білоруські вагони з добривами вартістю 20 млн доларів.
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На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів
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Додано: Суб 28 тра, 2022 13:19
На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з...
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На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів
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