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На Миколаївщині заарештували
білоруські вагони з...

На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 13:19

На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з...

Пропонуємо до обговорення:
У Миколаївській області Державне бюро розслідувань заарештувало білоруські вагони з добривами вартістю 20 млн доларів.

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На Миколаївщині заарештували білоруські вагони з добривами на $20 мільйонів
R2
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