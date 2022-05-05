Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які ще не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом травня.
Дивися повний текст
Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 тра, 2022 15:24
Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:24
Нічого в соц. Службах не пояснюють и заяви уже не приймають не дуріть людей
Додано: Суб 28 тра, 2022 16:41
R2
"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро
Додано: Суб 28 тра, 2022 17:30
Після аудиту в ЗЕ побачать всесвітню корупцію а Лабезна за грати . Чому
ООН виплатив за 4 дні при звернені, а в нас місяцями нічого. Тотальна брехня і якби Пороха знищити
Є діти що в голодному обмороку... то сусіди спасли, Слугам Демона ГАНЬБА
Додано: Суб 28 тра, 2022 23:44
Потому что кто-то положил их в другое место. 6500 например, тоже не выплатили.
|