|
|
|
Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 тра, 2022 11:44
Открытые счета в ощд банке карточкы на руках а все выплаты делают пересказом чтоб дети ,инвалиды и пенсионеры зголоду умерали
-
slitvin9450
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 12:15
Воры и безпридельники, себе по 200 000 социальной помощи за март оформили, кто-то же подписал розрешение на такие суммы слугам народу, а нам по 2 000 никак не выплатят, хороша поддержка государства своему народу
-
galinanaturinamoroz
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:28
Подавал 15.04, а в ответ тишина. И когда ВПО прийдёт неизвестно. Вообще лапша страшная.
-
supergosu9
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 17:12
Підкажіть, куди звертатись для виплати від ООН
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 тра, 2022 21:30
Так.куди звертатися за допомогою від оон
-
lika_qorgienko_1967
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:35
Вы только обещали что будут выплаты другим вы даёте а другим не даёте у нас тоже дети и грудные
-
nadagribenuk
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|