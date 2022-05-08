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Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:33
В Чернігівській області людям не виплачують.
Моя донька з внуком нічого не отримали, хоча оформили уже давно.
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t1975
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