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Чому не приходять гроші ВПО
– причини затримки виплат

Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:33

В Чернігівській області людям не виплачують.
Моя донька з внуком нічого не отримали, хоча оформили уже давно.
t1975
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:40

Выплат нет

ВПО с 19.04
До сих пор по 00000
nerevarin8732
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  #<123
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