Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат

В Чернігівській області людям не виплачують.
Моя донька з внуком нічого не отримали, хоча оформили уже давно.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:33
В Чернігівській області людям не виплачують.
Моя донька з внуком нічого не отримали, хоча оформили уже давно.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:40
Выплат нет
ВПО с 19.04
До сих пор по 00000
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:16
25-го мая пришла выплата за март и апрель, вчера ( 2 июня ) пришла ещё выплата за май. Впо с 27 апреля оформленно
Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:33
Кому-то уже и за май выплаты пришли за ВПО. Другим же ничего не начислили вовсе. Вот так вот...
Додано: Пон 06 чер, 2022 22:04
оформлял 16.04 себе и 18.04 жене и детям..мне пришли 6500 в марте и 2*2000(мартапрель) в начале мая, а на них нет еще. такие дела..
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:50
Жена с ребёнком по состоянию на 9 июня даже за март не получила, оформляли 28 апреля, говорят трудности с финансированием, хотя уже многим и май перечислили. Это как
Додано: Чет 09 чер, 2022 20:40
20 апреля оформила впо, ни одной выплаты нет и до сих пор 😑😑😑, Лазебная лучше б молчала, чем обещать без конца и края, уже почти середина июня, скорее война закончиться чем я получу эти обещанные копейки.
Додано: Суб 11 чер, 2022 09:35
Та же ситуация! Я оформилась через дию и 28 апреля я получила ВПО. Сегодня уже 11 июня. Я как мать с маленьким ребёнком. Ещё не копейке не получила!!!
Додано: Пон 13 чер, 2022 09:43
Зарегистрировались 7 апреля досих пор не получили ни за один месяц.гуманитарки вообще нет,а Харьков бомбят ещё сильнее.
Додано: Вів 14 чер, 2022 10:17
Это ужас просто,мне тоже не приходят выплаты за март и апрель,устала каждый день что-то ждать и надеяться.
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