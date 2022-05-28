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Чому не приходять гроші ВПО
– причини затримки виплат

Чому не приходять гроші ВПО – причини затримки виплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:56

Мы с Херсонской области. Получили за март и апрель в позапрошлом месяце, за май нету до сих пор а уже июнь заканчивается !!!!!!
nadiamatrosova629
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Модератори: Ірина_, Модератор

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