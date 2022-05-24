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IT-індустрія втрачає 20%
прибутку через валютний курс...

IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:30

IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс...

Пропонуємо до обговорення:
Через війну НБУ ввів валютні обмеження на ринку, які викликали дискусії у суспільстві. Зокрема, в IT-індустрії вважають, що нинішня валютна політика несправедлива.

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IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс НБУ, – EASE
R2
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