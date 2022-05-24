Через війну НБУ ввів валютні обмеження на ринку, які викликали дискусії у суспільстві. Зокрема, в IT-індустрії вважають, що нинішня валютна політика несправедлива.
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IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс НБУ, – EASE
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:30
IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс...
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Дивися повний текст
IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс НБУ, – EASE
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