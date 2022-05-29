RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Starlink на OLX: як в Україні
торгують інтернетом від...

Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49

Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті оголошень OLX користувачі продають термінали Starlink.

Дивися повний текст
Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97894
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49

Обладнання скоріш за все продають шахраї або крадії - SpacEX надала термінали за символічну плату - 100 доларів. Передавання обладнання без дозволу постачальника заборонено умовами договору.
ruzhyn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:36

Абсолютная чушь и глупасти. Смартфоны останутся. То что появится мета и вр это конечно интересно и перспективно. Только вот игры, фото и видео со смартфона они ни как не подвинут; учитывая так же, что смартфон по сути компьютер с огромным количеством функций он остаётся ещё и аксесуаром. А мета и ВР ещё нужно будет развивать и это не вопрос 10 лет; так же стоит заметить, что ВР известна уже десятки лет. И никак не вытеснила ни ПК, ни приставки ни смартфоны.
Итог: скорее всего очки ВР и т.д. будут дополнительной девайсом в связке со смартфоном, так же как и умные часы и браслеты. Представьте себе очки ВР в которые будут встроены все модули, как и в смартфоне, скорее всего это будет целый шлём и вишенка на торте это наверное будет цена...
morfszv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:10

Ніщо не забороняє мені купити Сталіну на ebay і привести в Україну з метою продажу.
cc_wolf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї хочуть залишити Україну без Starlink: що...
R2 » Вів 31 тра, 2022 10:13
2 338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 10:20
whois2010
Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки
R2 » Пон 30 тра, 2022 11:37
2 256
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 тра, 2022 13:15
Примат
В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ
R2 » Нед 29 тра, 2022 00:10
1 232
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 тра, 2022 00:10
2germ2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.