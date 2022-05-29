На сайті оголошень OLX користувачі продають термінали Starlink.
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Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49
Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від...
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Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49
Обладнання скоріш за все продають шахраї або крадії - SpacEX надала термінали за символічну плату - 100 доларів. Передавання обладнання без дозволу постачальника заборонено умовами договору.
Додано: Пон 30 тра, 2022 18:36
Абсолютная чушь и глупасти. Смартфоны останутся. То что появится мета и вр это конечно интересно и перспективно. Только вот игры, фото и видео со смартфона они ни как не подвинут; учитывая так же, что смартфон по сути компьютер с огромным количеством функций он остаётся ещё и аксесуаром. А мета и ВР ещё нужно будет развивать и это не вопрос 10 лет; так же стоит заметить, что ВР известна уже десятки лет. И никак не вытеснила ни ПК, ни приставки ни смартфоны.
Итог: скорее всего очки ВР и т.д. будут дополнительной девайсом в связке со смартфоном, так же как и умные часы и браслеты. Представьте себе очки ВР в которые будут встроены все модули, как и в смартфоне, скорее всего это будет целый шлём и вишенка на торте это наверное будет цена...
Додано: Чет 02 чер, 2022 22:10
Ніщо не забороняє мені купити Сталіну на ebay і привести в Україну з метою продажу.
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