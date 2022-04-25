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Топ-5 українських бізнесменів,
які зазнали найбільших...

Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:02

Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших...

Пропонуємо до обговорення:
Ділимося, яких втрат зазнали найбагатші українці через війну.

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Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших втрат через війну
R2
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