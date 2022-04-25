Ділимося, яких втрат зазнали найбагатші українці через війну.
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Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших втрат через війну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 11:02
Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших...
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Дивися повний текст
Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших втрат через війну
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