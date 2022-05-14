У Києві викрито схему підробки документів для безперешкодного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це повідомляє прокуратура столиці.
Дивися повний текст
У Києві підробляли довідки для військовозобов'язаних
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 чер, 2022 12:45
У Києві підробляли довідки для військовозобов'язаних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Києві підробляли довідки для військовозобов'язаних
|