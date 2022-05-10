Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП України Андрія Єрмака.
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Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів України
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Додано: Чет 02 чер, 2022 08:51
Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів...
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Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів України
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:37
сбежал, его нашли и погнали назад, потом он сделал вид что не сбегал - это о ком?
Додано: Чет 02 чер, 2022 09:45
Зерно сейчас это тот рычаг который давит на запад, если его отдать будет жопа, уже ядерное оружие отдали, разоружили перед рашкой, крым и донбас, а тут так суетятся как в 33...
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