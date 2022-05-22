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Українці збільшили продаж валюти банкам: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 чер, 2022 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Населення України в травні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 461,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 198,8 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 262,2 млн доларів.
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R2
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Додано: Чет 02 чер, 2022 15:42
это говорит, что нацбанк в купле\продаже не в теме
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grig90vic
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