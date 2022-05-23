Мережа АЗК WOG спільно з партнерами запустила ініціативу на підтримку відповідального споживання пального.
Дивися повний текст
Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на відповідальне використання пального
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:02
Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на відповідальне використання пального
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:02
Сегвей? Не пішки, громтранс чи вел? Як метросексуально! Я б звільнив вогівських піарників
Додано: Суб 04 чер, 2022 10:19
Re: Збережи пальне для перемоги – проєкт, спрямований на...
Я б підтримав ініціативу, але нема авто.
|