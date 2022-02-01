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СБУ викрила канал фінансування
російських агентів в...

СБУ викрила канал фінансування російських агентів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:40

СБУ викрила канал фінансування російських агентів в...

Пропонуємо до обговорення:
На Київщині правоохоронці ліквідували канал фінансування російської агентури в Україні. Під час обшуків в учасників угруповання виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.

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СБУ викрила канал фінансування російських агентів в Україні: під час обшуків виявили 13 млн грн
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:40

А фото или видео - так, слова. Может просто отжали у кого то гроши, каких то крайних нашли и обогатились "на шару"((((((
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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