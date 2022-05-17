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Переваги валютних карток:
для їх чого використовують

Переваги валютних карток: для їх чого використовують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:10

Переваги валютних карток: для їх чого використовують

Пропонуємо до обговорення:
Картки в доларах США та євро (крім того, зустрічаються також картки в англійських фунтах і польських злотих) використовуються для:

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Переваги валютних карток: для їх чого використовують
R2
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