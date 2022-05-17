Картки в доларах США та євро (крім того, зустрічаються також картки в англійських фунтах і польських злотих) використовуються для:
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Переваги валютних карток: для їх чого використовують
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Додано: Нед 05 чер, 2022 12:10
Переваги валютних карток: для їх чого використовують
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Переваги валютних карток: для їх чого використовують
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