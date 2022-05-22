Попри те, що Польща прийняла рекордну кількість біженців з України, там спостерігається дефіцит працівників. І через це польські роботодавці змушені підвищувати зарплати.
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У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:34
У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників
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У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників
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