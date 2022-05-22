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У Польщі скаржаться на
брак сезонних працівників

У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:34

У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників

Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що Польща прийняла рекордну кількість біженців з України, там спостерігається дефіцит працівників. І через це польські роботодавці змушені підвищувати зарплати.

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У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників
R2
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