Finance.ua: Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

пізднувато виникла тема.
впошники ( я, наприклад ) давно вже обізнані. 10 - 18 квітня я дуже напружено переєрестровувався. черга на отримання талона з № була вже за пів-години до скінчення ком.години, видавали тільки 170 талонів. як на сміх, з 19 квітня нарешті з"явилася можливість реєструватися в Дія, хоча уряд обіцяв надати таку можливість з 30 березня.
отже, зареєструвався, місяць минає, а грошей нема...зайшов до УСЗН, прошу перевірити дані-кажуть все норм, чекайте...і на другий день бац!-і впали гроші і мені і дружині.
на допомогу від ООН неможливо зареєструватися, інформаційний канал тільки в Телеграм, там постійно пишуть, що запису на номери нема. але тоді ж, коли був в УСЗН , запитав в менеджера , що на варті , щодо ООН- і, просто диво
:- каже, йдіть зараз і реєструйтеся. після реєстрації десь через три дні прийшли гроші - вестернпереказ з Італії
норвезька поміч не відбулася поки що. там також тільки один канал - вацап. я анкету заповнив, але нічого нема