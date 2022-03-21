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Finance.ua: Допомога для ВПО:
суми та процедура отримання

Finance.ua: Допомога для ВПО: суми та процедура отримання
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 07:05

Finance.ua: Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

Пропонуємо до обговорення:
Розглядаємо допомогу від держави та міжнародних організацій
Повномасштабна війна, яку 24 лютого розпочала росія проти України, триває. За цей час, згідно з даними Міжнародної організації з міграції, понад 8 млн українців були змушені переміститися всередині країни.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 07:05

Допомога... яка допомога?
Ми втикли ще в квитни и ...нуль нема абсолютно копейки даже. Вже проголодь живем оце може пакет якогось продукту хто дасть и всё, як хочиш живи
mmnnkkll
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 07:48

пізднувато виникла тема.
впошники ( я, наприклад ) давно вже обізнані. 10 - 18 квітня я дуже напружено переєрестровувався. черга на отримання талона з № була вже за пів-години до скінчення ком.години, видавали тільки 170 талонів. як на сміх, з 19 квітня нарешті з"явилася можливість реєструватися в Дія, хоча уряд обіцяв надати таку можливість з 30 березня.
отже, зареєструвався, місяць минає, а грошей нема...зайшов до УСЗН, прошу перевірити дані-кажуть все норм, чекайте...і на другий день бац!-і впали гроші і мені і дружині.

на допомогу від ООН неможливо зареєструватися, інформаційний канал тільки в Телеграм, там постійно пишуть, що запису на номери нема. але тоді ж, коли був в УСЗН , запитав в менеджера , що на варті , щодо ООН- і, просто диво :o :- каже, йдіть зараз і реєструйтеся. після реєстрації десь через три дні прийшли гроші - вестернпереказ з Італії

норвезька поміч не відбулася поки що. там також тільки один канал - вацап. я анкету заповнив, але нічого нема
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:45

Зареєструвався у кінці березня на Дніпровщині як ВПО, отримав картку ощада на виплати так не дали ні копійки по сей день.
Учора на банкоматі ощада вивів залишок на екран а мені віттіля долг. --- 10 гривень за обслуговування картки. От така допомога
sev_dsk_kamene
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:30

Це допомога тіки на папері
Собі вони нараховують вчастно
А ви живіть як хочете
basresartyr
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:42

Нам пришло два вида выплат от государства 26 тыс грн (где-то через 3 недели после подачи) и от ЮНИСЕФ 33 тыс грн (где-то через 2,5 месяца после подачи) Мы многодетная семья (3-е детей) являемся временно перемещёнными из города Киева в Киевскую область, так что не ленитесь , а подавайте документы
salov901
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 09:30

Четвертий місяць жодної копійки від держави. Роботи ніякої, допомоги їжею чи одягом нуль. Тільки волонтери один раз допомогли продуктами. Гроши з Заходу рікою текуть, але ж то не для громадян, для можновладців тільки на вілли та майбахи
annasun3
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