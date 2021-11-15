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CША дозволять двом європейським
компаніям постачати...

CША дозволять двом європейським компаніям постачати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:26

CША дозволять двом європейським компаніям постачати...

Пропонуємо до обговорення:
Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA можуть почати відвантаження венесуельської нафти до Європи вже наступного місяця.

Дивися повний текст
CША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - Reuters
R2
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