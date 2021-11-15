Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA можуть почати відвантаження венесуельської нафти до Європи вже наступного місяця.
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CША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - Reuters
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Додано: Пон 06 чер, 2022 10:26
CША дозволять двом європейським компаніям постачати...
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Дивися повний текст
CША дозволять двом європейським компаніям постачати нафту з Венесуели, - Reuters
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