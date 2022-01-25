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Як зареєструвати припинення
права власності на знищену...

Як зареєструвати припинення права власності на знищену...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:44

Як зареєструвати припинення права власності на знищену...

Пропонуємо до обговорення:
З початком повномасштабної військової агресії рф проти України серед численних злочинів країни-агресора має місце і знищення значної кількості об’єктів нерухомого майна – як житлового, так і нежитлового фонду.

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Як зареєструвати припинення права власності на знищену внаслідок російської агресії нерухомість
R2
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